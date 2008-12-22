ШОК! У Майкла Джексона заболевание легких

Йен Гальперин - бывший сотрудник Rolling Stone - подготовил к печати книгу о Майкле Джексоне. В ней он утверждает, что певец серьезно болен. Он описывает его состояние как дефицит антитрипсина Альфа1 - это означает, что у Майкла есть потенциально смертельное генетическое заболевание легких. Гальперин говорит, что Джексон теряет зрение, и может вскоре ослепнуть на левый глаз, а, кроме того, у него развивается эмфизема - опаснейшее заболевание легких, которым обычно страдают заядлые курильщики. "У него давно дефицит антитрипсина Альфа1, но его состояние ухудшилось - пишет Гальперин. - Он нуждается в пересадке легкого, но может оказаться, что он слишком слаб для операции. У него также эмфизема и хроническое желудочнокишечное кровотечение, с остановкой которого у медиков было много проблем. Он едва может говорить, его левый глаз плохо видит. Годами Майкл работал с докторами, чтобы убедиться в том, что болезнь не прогрессирует. Он живет на препаратах, которые стабилизируют его". Старший брат Майкла Жермен косвенно подтвердил, что у Джеко и в самом деле есть проблемы со здоровьем: "Он сейчас не слишком хорошо себя чувствует. Не лучшие времена". Будем надеяться, что на самом деле все не так плохо, как видится господину Гальперину, а Майклу пожелаем здоровья!