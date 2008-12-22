Брак Оксаны Федоровой разваливается?

В светской тусовке – очередная новость. Поговаривают, что брак экс-Мисс Вселенная Оксаны Федоровой и ее супруга – немецкого бизнесмена трещит по швам. Друзья Федоровой считают, что, хотя они и красивая пара, между Оксаной и Филиппом огромная пропасть, языковой барьер, например. Филипп знает минимальный набор русских слов, вроде «спасибо» и «водка», Оксана же не владеет немецким, да и по-английски общается со своим возлюбленным далеко не в совершенстве, пишет «Toppop.ru» Многие считают этот брак взаимовыгодным сотрудничеством. Успешная леди Федорова таким образом прикрыла «брешь» в личной жизни, а Филипп, благодаря Оксане, открыл в Москве филиал своего предприятия по производству биодобавок. При этом, будучи обеспеченной женщиной, Оксана не преследует по отношению к немцу никаких корыстных интересов, что для иностранца немаловажный факт.