СРОЧНО! Солистка «Рефлекс» попала в аварию

Сексапильная солистка группы «Рефлекс» Анастасия Студеникина попала в аварию в центре Москвы. Молодая певица попала в ДТП на своей новенькой «Мазде 6» на Ленинском проспекте. Она опаздывала в студию и случайно въехала в зад впереди ехавшего «ауди». На место происшествия Настя срочно вызвала сотрудников ДПС, сообщает Life. - Я ехала, и девушка как-то неправильно начала перестраиваться, и я стукнула ее прямо в зад, - говорит огорченная певица. - Она меня просто подрезала. Я уже минут 20 здесь торчу на Ленинском проспекте. Благо с моей машиной ничего не случилось, а вот машину моей оппонентки придется заново красить, так как я обшарпала ей весь зад. В порыве гнева молодая девушка даже не узнала известную певицу, а сразу начала кричать. - Самое удивительное, что она меня не узнала, - говорит Настя. - Наверное, без макияжа меня трудно узнать. Но я думаю, с девушкой этой разойдемся полюбовно, ведь у нас есть страховки.