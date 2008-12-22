Певица, актриса и фигуристка в ближайшее время предстанет перед поклонниками в новой ипостаси - невесты. Настя Задорожная назначила дату свадьбы со своим возлюбленным и партнером по «Звездному льду» Сергеем Славновым. Как сообщал ранее Life, отношения между Настей и Сергеем давно переросли рамки профессиональных. Хотя пара старалась не афишировать свои чувства, новость о том, что между партнерами вспыхнули чувства, мгновенно распространилась среди участников «Звездного льда». И вот наконец-то сама Настя решилась подтвердить информацию о предстоящей свадьбе. По словам певицы, она уже назначила дату свадьбы и придумывает дизайн колец. - Да, Сергей сделал мне предложение, и я не стала долго раздумывать, - говорит Задорожная. - Уже начала переживать за предстоящее торжество, но пока не решила окончательно, какие кольца будут украшать наши пальцы, мне хочется колечко в виде Микки-Мауса! Поклонники пары не скрывают своего восторга по поводу того, что Славнов и Задорожная теперь будут вместе не только на льду, но и в жизни. Правда, певица, хотя и призналась, что уже назначила дату свадьбы, пока не решилась озвучить ее. А этого ждут не только фанаты, но и коллеги по проекту: все они непременно хотят погулять на торжестве и лично поздравить молодоженов.