Лариса Долина разводиться не собирается

Всю минувшую осень в музыкальной тусовке поговаривали о том, что после многолетней супружеской жизни певица намерена развестись с Ильей Спициным. Версии были одна другой хлеще – то якобы из-за пристрастия Ильи к алкоголю, то из-за будто бы имевшей место измены... Лариса Александровна подогревала интерес к теме своими одиночными появлениями в свете. В лучшем случае рядом с Долиной были другие мужчины. На вопросы о Спицыне певица категорически отвечать отказывалась, сообщает DailyShow.Ru. И вот на днях пара после долгого перерыва снова появилась вместе и, естественно, привлекла к себе внимание. Долина выглядела очень довольной и на сей раз удостоила ответом. «Развод? Какой развод? Мы ничего об этом не говорили!» - пожала плечами артистка. Однако в окружении пары поговаривают, что ссора, и довольно крупная, все же была. Судя по всему, Долина просто простила Спицына и предпочла замять тему.