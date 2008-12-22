Спилберг снимет кино про Клинтона и Блэра

Студия DreamWorks под руководством знаменитого режиссёра Стивена Спилберга приступает к работе над картиной "Особые отношения", посвящённой работе Билла Клинтона на посту президента США и британского премьера Тони Блэра, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС. В центре сюжета – совместный проект Клинтона и Блэра по созданию нового мирового порядка за счёт реализации концепции гуманитарной интервенции в защиту либеральных ценностей. По версии сценаристов картины, эта концепция потерпела крах в Косово, когда позиция Клинтона была ослаблена скандалом с Моникой Левински. Левински также присутствует в картине, которая, как ожидается, будет готова уже в наступающем году. Сценарий политической драмы написал Питер Морган, автор фильмов "Сделка" и "Королева". В этом киносезоне Морган претендует на премию "Оскар" за сценарий к картине "Фрост против Никсона". Напомним, в этом году уже вышел на экраны фильм о президенте США Джордже Буше. Картина "W" задумана как эпическое полотно о семье Буш и включает эпизоды первой войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. Однако основное пространство фильма отдано нынешнему президентству Джорджа Буша. Режиссёр картины Оливер Стоун, написавший сценарий в сотрудничестве с партнёром по фильму "Уолл-Стрит" (1987 год) Стэнли Вайзером, заявил, что планирует сделать "честный, реальный портрет" Буша, уделив в фильме особое внимание его взаимоотношениям с отцом, "дикой" молодости и отношениям с Богом.