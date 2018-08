Новый сингл Мадонны Miles Away признан самым неудачным за всю её карьеру

Новый сингл поп-певицы Мадонны Miles Away из альбома Hard Candy признан самым неудачным релизом за всю её карьеру. Так, композиция стартовала в британском чарте только с 39-й позиции, передаёт gloss.ua. Miles Away стала первой за 24 года песней Мадонны, которой не удалось попасть в топ-20. Подобная история произошла с певицей в 1984 году, когда её сингл Borderline дебютировал в топ-листе только на 56-м месте, однако после переиздания 1986 года песня заняла второе место в чарте. В Miles Away рассказывается о взаимоотношениях Мадонны с её бывшим мужем, британским кинорежиссёром Гаем Ричи. Отметим, что пара официально развелась 21 ноября. А поженились они в декабре 2000 года. У них есть 8-летний сын Рокко, а также дочь Лурдес (от предыдущего брака Мадонны) и 3-летний приёмный сын Давид Банда.