Ани Лорак рассказала про свой псевдоним

Известный телеведущий Юрий Николаев отпраздновал свой юбилей. В свои 60 лет, ведущий легендарной «Утренней почты» устроил праздничный концерт, в котором приняли участие известные артисты, когда-то начинающие свою творческую деятельность со сцены «Утренней звезды», сообщает DailyShow.Ru. Ани Лорак не могла не поздравить Юрия Николаева с днём рождения. Тем более, что он сыграл в её судьбе важную роль. Каролина стала известной как Ани Лорак в марте 1995 года. Псевдоним пришлось придумать, когда она принимала участие в конкурсе московской телевизионной программы "Утренняя звезда". Так как в конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина, нашей Каролине пришлось выйти из такого положения, прочитав своё имя наоборот. Так и появилась на свет теперешняя королева Евровидения Ани Лорак. «Я помню, как перед самым выступлением, выяснилось, что уже есть певица Каролина, и для того, чтобы не запутать публику, мне нужно было срочно менять имя. А моё мне так нравилось! Но хорошо, что у нас было время и целую ночь мы с моим продюсером искали разные варианты имени. О! И тут нас осенило! У нас получилась Ани Лорак, когда мы просто прочитали Каролина наоборот. И имя не пришлось брать чужое, - рассказывает Ани Лорак». Певица поздравила юбиляра русскоязычной версией знаменитой «Shady Lady» «С неба в небо» и пожелал исполнения всех желаний и огромного счастья.