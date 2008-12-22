У певицы Мадонны появился новый мужчина

Певица Мадонна после развода с Гаем Ричи скучала недолго. Еще до официального расставания с мужем артистке приписывали роман с бейсболистом Алексом Родригесом. У спортсмена после всех этих сплетен случился развод с супругой Синтией, вскоре на развод подала и Мадонна. Казалось бы, парочка наконец обрела свободу, и роман, если он наличествовал, должен был получить развитие. Что ж, Алекса и Мадонну действительно видели несколько раз вместе. Певица будто бы даже посвятила возлюбленному песню на одном из концертов. Однако, как пишет Daily Mail, мысли 50-летней поп-королевы занимает не только симпатичный бейсболист. Если верить слухам, у Мадонны роман с бразильским манекенщиком по имени Хесус Лус. Голубоглазого красавца с роскошными кудрями певица встретила в Рио-де-Жанейро во время фотосессии для журнала W. "Она очень заинтересовалась им", - сказал пожелавший остаться неназванным источник. Интерес к парню оказался настолько ярко выраженным, что Мадонна предложила манекенщику проследовать за ней в Сан-Паоло, где должен был состояться следующий концерт ее турне. Бразильские интернет-таблоиды заверяют, что между знаменитой певицей и ее новым молодым человеком явно существует взаимная симпатия. Мадонна и Хесус не стесняются целоваться, заключать друг друга в объятия и позволять себе прочие проявления нежности. Официальный представитель певицы пока не готова подтвердить или опровергнуть информацию о бразильском увлечении Мадонны. Однако Алексу Родригесу знающие люди уже советуют все же приглядеть за артисткой, которой слишком уж хорошо и без его присутствия.