Кристина Агилера спасла жизнь Пэрис Хилтон

Около пяти часов утра в дом Пэрис Хилтон в Беверли Хиллз в пригороде Лос-Анджелеса пробрался вор. Самой хозяйки по понятным причинам в особняке не оказалось. Она, как обычно, тусовалась в ночном клубе. Полицейские машины примчались через несколько минут после того, как сработала сигнализация. Однако вора уже и след простыл, пишет "Комcомольская правда". Грабителем оказался мужчина, одетый в кофту с капюшоном, и в перчатках. Он успел быстро обшарить спальню светской львицы и скрылся с награбленным. А унес вор украшения и другие ценные вещи на общую сумму в 2 миллиона долларов. По словам представителя полиции Лос-Анджелеса Ричарда Френча, дом Хилтон расположен в районе Шерман Оукс на северо-востоке Лос-Анджелеса. "По информации детективов, человек, одетый в кофту с капюшоном и перчатки, незаконно проник (в дом) через главный вход, обыскал спальню, вынес неизвестное количество ценностей и скрылся с места преступления", - цитирует РИА "Новости" слова Френча. Самой наследнице империи отелей Hilton несказанно повезло, что ее не было дома в этот роковой час. Знаменитая тусовщица развлекалась на вечеринке по случаю дня рождения певицы Кристины Агилеры. Еще неизвестно, как повел бы себя грабитель, если бы Пэрис сладко спала в своей постели. Ведь злоумышленник пробрался именно в спальню, и неизвестно, что было у него на уме. Полиция заявила, что пока не найдено никаких зацепок, которые помогли бы установить личность преступника. Детективы будут ждать, когда похищенные вещи Пэрис Хилтон "всплывут" на черном рынке.