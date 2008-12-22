Ушёл из жизни американский режиссёр, создатель фильма «Убить пересмешника» Роберт Маллиган

Американский режиссёр, автор знаменитого фильма "Убить пересмешника" Роберт Маллиган скончался в США на 84-м году жизни от сердечного приступа. Режиссёр ушёл из жизни в минувшую пятницу в своём доме в американском штате Коннектикут, сообщает NEWSru.com. Роберт Маллиган родился в 1925 году. Пройдя путь от посыльного в компании-медиагиганте CBS, ассистента продюсера до режиссёра телевизионных сериалов, Маллиган снял такие картины, как "Любовь с подходящим незнакомцем", "Вверх по лестнице, ведущей вниз", "Кровные братья", "Сердце Клары" с Вупи Голдберг и другие. Фильм "Убить пересмешника" был снят режиссёром в 1962 году, главного персонажа - юриста, воспитывающего двоих детей, - сыграл актёр Грегори Пек, за что получил "Оскара". Фильм собрал три статуэтки Американской киноакадемии, один "Золотой глобус" и приз на Каннском фестивале. Также персонаж Аттикус Финч был признан самым положительным героем кинематографа ХХ века. Напомним, что в июне не стало известного итальянского кинорежиссёра Дино Ризи, который скончался на 92-м году жизни. А весной от рака умер голливудский режиссёр и продюсер Сидни Поллак в возрасте 73 лет.