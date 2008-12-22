Популярная телеведущая осталась без прав

Популярная телеведущая и дизайнер Мария Кравцова, в народе больше известная как Марика, потеряла свои автомобильные права. Девушке пришлось две недели водить автомобиль без документов, пока ей их восстанавливали. "К моему счастью, меня не замечали все то время, что я нарушала правила, - рассказала Дням.Ру с улыбкой Маша. - А самое обидное случилось, когда блюстители порядка остановили меня именно в тот день, когда я, радостная, подъезжала за документами". "Отпустите меня, ну пожалуйста", - обращалась к сотрудникам ДПС телеведущая. "Долго, правда, их уговаривала, но они меня все же отпустили. Помучили и под конец сдались, - поведала Маша. - Я им твердила, что сейчас еду за правами и вот-вот подъезжаю. Мне повезло, иначе ведь могли и оштрафовать". Права – не единственная потеря Марики. Вместе с документами на авто она недосчиталась и своего российского паспорта. Около месяца активной светской тусовщицы и заядлой путешественницы не было дома, и паспорт Российской Федерации ей не требовался. Только вернувшись на днях в Москву, телеведущая с ужасом заметила пропажу важнейшего документа. К радости Марики, в отличие от прав паспорт нашелся быстро - в одной из многочисленных дорогих сумочек телеведущей. Этот аксессуар Маша меняет регулярно и постоянно перекладывает документы из кармана в карман. Наученная горьким опытом с правами, телеведущая стала более собранной и начала относиться к важным бумагам ответственнее. Она даже завела специальный чехол для документов, чтобы все находилось в одном месте.