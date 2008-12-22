Распутина отомстила Малахову за измену

На Первом канале прошли съемки новогоднего выпуска шоу "Две звезды". В праздничную ночь зрители увидят много неожиданных и очень веселых пар. Например, после выступления Андрея Малахова с Машей Распутиной зрители в студии буквально плакали от смеха. Самая эпатажная пара проекта исполнила песню "Развод и девичья фамилия". По сюжету телеведущий изменил певице, и она, решив аннулировать брак, выгнала суженого из дома и забросала его одеждой. Но этого наказания Распутиной показалось мало, она села верхом на неверного супруга и прокатилась на нем по сцене. Андрей настолько послушно и кротко возил Машу на себе, что она сменила гнев на милость и все закончилось миром: темпераментные "супруги" открыли бутылку шампанского и залили им всю сцену. А вот Владимир Жириновский, спевший с Потапом и Настей Каменских, не оправдал надежд зрителей. Все ожидали, что будет "вау!" и политик устроит очередное шоу, но выступление прошло достаточно быстро и спокойно. Жириновский куда-то очень торопился, поэтому быстро спел и уехал. И даже вопреки обыкновению с режиссером не ругался. Трио Владимир, Потап и Настя исполнило переделанный вариант песни "А у нас во дворе". Получилось очень смешно: по сюжету Потап знакомится с девушкой (Настей) и с ужасом узнает, что ее брат – сам Жириновский. Популярная телеведущая Анастасия Заворотнюк трогательно исполнила со своим законным супругом, фигуристом Петром Чернышевым нетленную французскую песню Paroles. За их спинами красиво танцевали мимы. Несмотря на прекрасное владение голосом, муж теледивы вовсе не собирается становиться певцом. Это был разовый эксперимент, подобный тому, когда Анастасия откатала с фигуристом полноценный номер в одном из выпусков "Ледникового периода". Другая пара – Татьяна Навка и Михаил Боярский были не менее очаровательны. Они исполнили вместе "А снег идет". Актер засыпал красавицу комплиментами и признался, что не ожидал, что ему доведется спеть с такой именитой фигуристкой. Навка смущенно тоже ответила ему комплиментом: когда она была маленькой, обожала фильм "Три мушкетера" и была влюблена именно в Д'Артаньяна. Таким образом, исполнилась ее детская мечта. Участники шоу "Последний герой", не так давно вернувшиеся с острова и заметно исхудавшие Юля Ковальчук и Таир Мамедов задорно спели "Чунга-Чангу". Они нарядились в костюмы туземцев и устроили зажигательные танцы у импровизированного костра.