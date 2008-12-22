«Рефлекс» и Водонаева не поделили гримерку (Скандальные подробности)

В Москве прошли съемки конкурса красоты "Звездная Мисс Россия", приуроченного к пятнадцатилетию официального соперничества главных красавиц страны – "Мисс Россия". В соревновании приняли участие 12 незамужних артисток, в числе которых оказались популярные певицы Женя Малахова, Алена Водонаева, Анна Седокова, телеведущая Марика и актриса Анастасия Цветаева. Оценивали прелести звездных конкурсанток настоящие знатоки женской красоты: Валдис Пельш, Дмитрий Маликов, Вадим Галыгин, Михаил Шац и другие. Ведущими этого праздника красоты стали искрометные Татьяна Лазарева и Николай Фоменко. "Я бы уехал с любой из них!", - воскликнул шоумен, как только увидел участниц на сцене. Соревнование состояло из нескольких этапов: конкурс на лучший вопрос для жюри, лучший купальник, "визитная карточка", в которой участницы должны были показать свои таланты, и парад вечерних платьев. На сцене все было красиво и предельно цивилизованно, а вот за кулисами случился настоящий переполох. Солистка группы "Рефлекс" Женя Малахова и звезда "Дома-2" Алена Водонаева никак не могли поделить гримерку перед конкурсом бикини. Чуть позже выяснилось, что кто-то унес купальник Жени, сшитый из меха черно-бурой лисицы. "Я уже готова была надеть купальник Водонаевой, - рассказала со смехом Дням.Ру Малахова. - Но целая бригада людей сказала, что ищут мой купальный костюм. В итоге сначала зачем-то мне принесли меховую шапку, и только потом нашлась моя "морская" чернобурка". К слову, поболеть за девушек пришел звездный мужской десант: Дима Билан, Сосо Павлиашвили, группа "UMA2RMAH", Александр Песков и другие. "Все девушки прекрасны и сексуальны, - поделился своими впечатлениями триумфатор "Евровидения". – Столько великолепных тел в одном месте – это рай. "Звездная Мисс Россия" не просто конкурс одинаковых моделей, здесь каждая уникальна, у каждой свои формы, каждая просто взрывает фантазии любого мужчины". В финал вышли Анна Седокова, Женя Малахова, Лена Великанова и Марика, которая в итоге и стала победительницей конкурса.