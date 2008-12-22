Басков травит анекдоты про Семенович

На новогодней съемке шоу «Звездный лед» Николай Басков еще раз подтвердил - лучшего непрофессионального юмориста в стране нет. На этот раз певец не просто отпускал шуточки в адрес окружающих, но прямым текстом «проехался» по бюсту российской эстрады - Ане Семенович. Тенор представил на суд общественности откровенный анекдот про свою приятельницу: «Кремлевский концерт, на сцене - Филипп Киркоров. Выступил изумительно! Выступает Кобзон - спел великолепно! Вышел Басков - спел отлично! Вышла Анна Семенович и просто потрясла!» Николай в этот вечер веселился сам и веселил других. Впрочем, не всех. Кроме Баскова, никто из членов жюри анекдота не оценил, зато зрители в зале надрывали животы от смеха. На протяжении долгих месяцев звезды отечественного розлива постигали азы мастерства фигурного катания. Кому-то ледовое искусство давалось легче, кому-то тяжелее. Вчера вечером те и другие приехали на обжитую съемочную площадку - победно блеснуть лезвием конька на главной зимней сцене России. С особым восторгом зрители приняли Дану Борисову, которая, напомним, выбыла из проекта «Звездный лед» еще в начале осени. Пробелы в спортивном воспитании восполнить было трудно: судьи в один голос отметили, что Дана - талантливая ведущая, но далеко не лучшая спортсменка. - У тебя, Дана, нарушен вестибулярный аппарат! Тебе нужно заниматься домашними делами, - откровенно признался строгий судья Николай Цискаридзе. Волну осуждений подхватили и другие члены жюри - Борисовой достались очень и очень низкие оценки. В этот вечер конкурсантов судили с особой строгостью, закрывая глаза на торжественность моментов. Прошедшее гала-выступление никак не повлияет на итоговую таблицу победителей - лучших выберут зрители, а не члены жюри. Имена финальных призеров проекта поклонники узнают в канун Нового года.