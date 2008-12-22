Борис Гребенщиков серьезно болен

Группа "Аквариум" отменила концерты в Б2 и предупреждает, что в ближайшее время вообще не сможет выступать. "Официально сообщаем, что назначенные на конец декабря концерты в московском клубе Б2 не могут состояться по причинам технического характера. Также сообщаем, что Аквариум пока не планирует давать концерты в ближайшее время. Тем не менее поздравляем всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!", - говорится на официальной сайте группы. Однако, как уточняет "Эхо Москвы", накануне сайт указывал на другую причину отмены концертов – "острые медицинские показания" лидера "Аквариума". В настоящее время разъяснений от представителей Бориса Гребенщикова пока не поступало. Как напоминает деловая газета "Взгляд", 27 ноября поэту и музыканту, основателю легендарной группы "Аквариум" исполнилось 55 лет. Стоит отметить, что два года назад концерт "Аквариума" в петербургском ДК Ленсовета был отменен также из-за болезни Бориса Гребенщикова. Кроме того, в 2006 году были отменены и все запланированные до конца сезона концерты. Дело в том, что 28 июня Гребенщикову была сделана срочная операция на глазах. Она прошла успешно, но артист должен должен был пройти восстановительный период. Напомним, что культовый лидер "Аквариума" всерьез погрузился в буддизм и освоил медитативные техники. Он даже дал концерт в одной из аудиторий штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в качестве человека, способствующего сближению различных культур и взглядов. Концерт на фоне голубого флага Организации начался с минутной медитации самого музыканта, которой он отметил день рождения своего учителя. Гребенщиков собственно затем и приехал в Нью-Йорк, чтобы отметить в кругу единомышленников праздник буддисткого гуру Шри Чинмоя, давшего ему имя Пурушоттама, буквально означающее в переводе с санскрита "выходящий за пределы ограничений".