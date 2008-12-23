Николай Фоменко жестоко оскорбил актрису

Николай Фоменко всегда славился отменным чувством юмора. Ироничный, умеющий едко высмеять слабые стороны оппонента, этот шоумен на отечественном телевидении - весьма востребованная персона. Вот и новый проект "Звездная мисс России", который вскоре появится на экранах, Фоменко взялся вести с присущим ему сарказмом. Кажется, к этому оказались готовы не все. По крайней мере актриса Настя Цветаева после словесного выпада Николая выглядела обескураженной. Быть может, Фоменко действительно стоило быть помягче, ведь дело было на глазах у многочисленной публики. Ситуация развивалась следующим образом: когда звездные участницы проекта готовились к дефиле в купальниках, съемки по техническим причинам приостановились. В этот момент Анна Седокова и Настя Цветаева решили развлечь публику интересным номером: Настя прикрывала свой бюст руками, а Анна сзади развязывала лямки верхней части купального костюма, пишет "Комсомольская правда". Номер в зале встретили бурными аплодисментами, а Николай Фоменко отпустил колкую шутку. Настя Цветаева, как известно, очень субтильная и пышными формами похвастаться не может. Это и стало поводом для иронии телеведущего. "Честно говоря, я не понял, что показывал этот мальчик", – произнес Николай, явно намекая на небольшой размер груди Насти. Цветаева от таких слов опешила, но по инерции продолжала улыбаться. Но тут за дело взялась и соведущая Татьяна Лазарева. "Поскольку мальчику и показывать-то нечего, он и не боится", – прокомментировала телеведущая. Насте было явно не по себе. Видимо, это заметила и Лазарева, которая попыталась исправить ошибку. "Давайте, поддержим Настю Цветаеву, которая, по-моему, всем вам показала пример", - сказала Татьяна. А Насте оставалось только убежать за кулисы. Там она облачилась в длинное пляжное полотенце и с публикой больше не заигрывала. Кстати, Фоменко и после возвращения Цветаевой в полотенце продолжал называть ее мальчиком. "Видите, мальчик стоит, держит себя за грудь, - объяснил он пропустившему "шоу" Михаилу Шацу. - Вот на нем полотенце, чтоб не замерзнуть". Несколько раз на лице Насти сквозь улыбку проявлялась обида, но девушка совладала с собой. Теперь остается только гадать, пропустят ли такую сцену на телеэкраны.