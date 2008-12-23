Любовь Толкалина готова к рождественским гаданиям

Как выяснилось, актриса Любовь Толкалина любит Рождество больше чем Новый год. Поэтому, пока все готовятся к ближайшему новогоднему торжеству, актриса готовится морально - к рождественским праздникам. - Я связываю Рождество с новым витком своей духовной жизни, да и больше всего подарков я дарю и получаю именно 7 января, а не в ночь с 31 на 1, - рассказала артистка. Для Толкалиной Рождество всегда начинается с праздничной литургии, затем следует семейный обед, а уже вечером Любовь устраивает девичник. В гости приходят актрисы Катя Климова, Настя Бусыгина. - Мы собираемся тесным актерским кругом и начинаем гадать, - рассказывает Любовь Толкалина, - в этом году к нам присоединится Катя Шагалова. Вообще, все происходит очень позитивно. Веселей любого дня рождения. Конечно, актрисы не заглядывают со свечой в зеркала и не кидают сапожок за ограду в поисках суженного, отдавая предпочтение шуточным гаданиям. Например, в каждый сапог кладут: луковицу, кольцо и банкноту любого достоинства. Потом раскручивают гадающего и просят рукой достать то, что ожидает его в новом году. Лук говорит о слезах, кольцо о любви и поклонниках, а банкнота о финансовом благополучии. - Мы с подругами с нетерпением ждем Рождества и Святок, - признается актриса, - в этот период всегда происходит что-нибудь удивительное. Например, в прошлом году нас удивил Игорь Петренко, который специально для наших гаданий испек торт "Наполеон". О его кулинарных талантах мы даже не подозревали. Кстати, торт пришелся очень кстати, в азарте гаданий не заметили, как почти весь его и доели. Остается добавить, что в новом году Любовь Толкалина появится сразу в нескольких кинопроектах, среди которых картина "Невеста любой ценой" продюсера Анны Меликян и фильм Юлии Ауг "Варенье из Сакуры".