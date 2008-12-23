СРОЧНО! У Баскова пельмен застряли «где-то там»

Весьма необычный случай произошел с певцом Николаем Басковым на гастролях в Новосибирске. Он съел столько пельменей, что на концерте не смог исполнить свой коронный хит «О соле мио». Тенор три раза делал попытку спеть арию, но сибирское угощение не давало ему продыху - он беспрестанно икал. - Я пельменей объелся, и они у меня застряли где-то там, недалеко от сердца, - сквозь смех признался Николай зрителям. - Простите! Басков попытался поправить дело минеральной водичкой, но даже она не помогла артисту. При очередной попытке запеть Басков просто закатился истерическим смехом, сообщает «Life». - Коля, ты не волнуйся! - поддержали его поклонники. - Мы с тобой. Не напрягайся. Переваривай пельмени.