Звезды скупают картины на тему кризиса

Среди звезд шоу-бизнеса пользуется большой популярностью картины на тему мирового финансового кризиса. Антикризисные работы художника Валерия Багаева уходят точно горячие пирожки, сообщает Life. - Картины из серии "Компот" уже приобрели братья Кристовские, Валерий Сюткин, Олег Митяев и Михаил Светляков, - говорит художник. - С первого взгляда на картинах кипит хорошая жизнь и сплошная беззаботность, но если присмотреться то живописные гроты оказываются гнилью, а на лицах людей беспокойство и страх. Вот этот сюрриализм и привлекает звезд.