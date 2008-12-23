Звезда «Стиляг» потратила гонорар на белье

Екатерина Вилкова, сыгравшая в «Стилягах» героиню Бетти, призналась, что свой гонорар за картину потратила на... теплое нижнее белье. При этом больше всего дамских штучек она приобрела в Минске, где в основном проходили съемки мюзикла. - Я потратила много денег в Минске, - улыбается Катерина. - Там прекрасное белье, ночные рубашки... Ну помните, как в детстве были - байковые? Актриса призналась, что предпочитает уютную и теплую одежду и белье, особенно зимой. Но при этом в любую погоду Катерина Вилкова не может обойтись без ювелирных украшений. Так на съемочной площадке фильма «Стиляги» она без зазрения совести украла реквизит - кольцо. Хоть это и была обычная бижутерия, и все же... - Оно мне так понравилось, что я не могла удержаться и не забрать его себе, - заявила с улыбкой Вилкова. Только носит она это колечко редко. Оно для нее стало приятным памятным подарком об увлекательных съемках.