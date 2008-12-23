Майкла Джексона опять вызывают в суд

У Майкла Джексона новые неприятности. Едва певец отмахался от судилища с арабским шейхом - как некто Билли Джин Джексон подала иск на миллиард долларов, которые она хочет получить от Джексона. Билли Джин уверяет, что именно она является суррогатной матерью сына певца Принца Майкла Второго, родившегося в 2002 году. Это третий ребенок певца, и в свое время он отказался назвать имя матери - о чем теперь, видимо, сильно пожалеет. Билли Джин требует не только денег, но и признания ее матерью мальчика, а также физической и психологической опеки над 6-летним ребенком. Еще она хочет разрешения видеться с мальчиком по пятницам, субботам и воскресеньям. Напомним две вещи. У Джексона есть хит "Билли Джин" с альбома "Триллер" - так что истице есть, чем манкировать. И подобные иски певцу выдвигаются не в первый раз: в 2006 и 2007 годах одна дама безуспешно пыталась доказать, что именно она является суррогатной матерью детей певца. Посмотрим, удастся ли эта затея Билли Джин.