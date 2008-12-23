Вера Брежнева сняла сахарный клип

Съемки клипа Веры Брежневой на композицию «Любовь в большом городе» прошли 19 декабря на территории сахарного завода. Песня, написанная самой Верой на стихи Дианы Гольдэ, вошла в саундтрек к одноименной картине, в которой певица сыграла одну из главных ролей. «Клип построен на кадрах из фильма, - рассказала корреспонденту Intermedia представительница компании «Леополис» Инна Лепетикова. - По сюжету Вера держит в руках пульт, с помощью которого переключает экраны, где транслируются кадры из фильма». Над образом певицы работал стилист Никита Нагибин. На музыкальных каналах клип появится только в конце января.