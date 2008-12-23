Бондарчук сбежал из больницы из-за долгов

Из-за фильма "Обитаемый остров" Федор Бондарчук погряз в долгах, сообщает Life. - Бюджет фильма составил 38 млн. долларов,- заявил на гастролях в Воронеже режиссер. - Деньги пришлось собирать с миру по нитке. Сейчас настает срок платить по долгам кредиторам. Банки требуют немедленного возврата. Вся надежда на удачный прокат ленты. Вот и приходится каждый день мотаться по городам и весям с презентацией. Из-за долгов режиссер даже из больницы сбежал, куда он попал со сломанной рукой. - Сейчас не до нее, - отмахивается Федор.