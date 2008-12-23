Ради мужа Началова отказалась от корпоративов

Юля Началова отказалась от новогодних корпоративов в ночных клубах и решила своими руками приготовить праздничный ужин для любимого мужа - полузащитника ЦСК Евгения Алдонина, сообщает Life. - Юля планирует провести эту новогоднюю ночь в кругу семьи, - говорит отец певицы Виктор Васильевич. - Для любимого мужа она будет лично готовить угощения. Юля вообще великолепно готовит и постоянно удивляет нас кулинарными изысками. Я не знаю, чем именно дочка будет потчевать Женю, одно скажу точно: Юля никогда не мучает своего мужа яичницей. Особенно хорошо у нее получаются экзотические закуски и блюда из мяса и фруктов. Она с удовольствием смотрит все кулинарные передачи, читает кулинарные книги. В общем, очень старается. И муж доволен. Сразу после нового года, певица с мужем собираются съездить на отдых в Испанию, оставив маленькую дочку Верочку на попечении бабушки с дедушкой.