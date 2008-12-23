Скончался основатель «Бахыт-компот»

По словам лидера коллектива "Бахыт-компот" Вадима Степанцова, один из основателей группы поэт Константэн Григорьев скончался накануне от сердечного приступа. Ему шел 41-й год жизни. "Константэн умер вчера. Он шел на работу, и у него остановилось сердце", - сказал Степанцов, добавив, что в течение дня станет известно о месте похорон певца. Музыкант затруднился ответить на вопрос о причинах внезапной остановки сердца. Константин Григорьев, он же Константэн Григорьев, - поэт и один из основателей "Ордена куртуазных маньеристов", который он создал вместе со Степанцовым и Добрыниным. После демобилизации из армии поступил в Московский литературный институт имени Горького на семинар поэзии под руководством Евгения Долматовского. Там он и познакомился с Вадимом Степанцовым, Андреем Добрыниным, Виктором Пеленягрэ и позже - с Александром Бардодымом. В 1989 году он и Вадим Степанцов создали, по их выражению, вандал-рок-банду "Бахыт-Компот", что в переводе с казахско-русского означает "Компот счастья". Первыми хитами группы стали "Девушка по имени Бибигуль", "Анархистка" и "Пьяная, помятая пионервожатая", напоминает РИА "Новости". Несмотря на то, что подход к музыке у участников коллектива был весьма неоднозначным, она стала довольно популярной в 90-е годы. Первый альбом, который назывался "Кисло", вышел в 1990 году. Среди других хитов группы - You, "Атомная боМба", "Бухгалтер Иванов", "В Ростове, у рынка центрального", "Все девчонки любят пацанов", "Гюльсары", "Два атлета", "Девушка и Змея".