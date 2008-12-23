ШОК! Известная модель покончила с собой (Жуткие подробности)

Победительница конкурса "Лицо Азии" 23-летняя модель Сахар Дафтари выбросилась из окна 12-го этажа в Манчестере после расставания со своим молодым человеком. Модель прибыла в Манчестер на показ мод. Однако, сослалась на плохое самочувствие, так и не вышла на публику, пишет Daily Mail. В тот же день вечером после разрыва отношений с 33-летним женатым мужчиной Сахар бросилась из окна с высоты 46 метров. Мужчину задержали по подозрению в убийстве, однако вскоре отпустили под залог. Друзья погибшей девушки все как один говорят о ее целеустремленности и приверженности своей профессии. "Мы все потрясены и опустошены ее смертью. Она была душой нашей компании. Она казалась такой счастливой. Получила несколько выгодных контрактов. Казалось, что весь мир лежит у ее ног. И такое горе", - рассказывает один из друзей погибшей модели. На данный момент полиция ведет расследование. По словам друзей Сахар, с молодым человеком она познакомилась в Манчестере. Однако полгода назад девушка выяснила, что ее возлюбленный женат и у него есть маленький ребенок. Эти обстоятельства ее очень расстроили. Модель пережила настоящий стресс. Девушка пошла забирать вещи к другу, однако тот не хотел ее видеть. Тогда она решилась на отчаянный шаг. Полицейские обнаружили дневник модели, в котором она пишет о своих чувствах, о том, что так жить она больше не может. Между тем, по словам полицейских, смерть модели, вероятно, является несчастным случаем, так как соседи не слышали криков и ссор в тот момент, когда девушка пришла собирать вещи. Единственный крик раздался в момент ее падения. Поэтому следствие склоняется к версии самоубийства. В свою очередь родственники погибшей находятся в шоковом состоянии. По их словам, они не могут поверить в происшедшее. "Она была хорошей и примерной девушкой. Она привыкла быть моделью, она постоянно совершенствовалась. Ее мать убита горем", - сообщил родственник погибшей.