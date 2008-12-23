Кортни Лав выпускает новый альбом

Кортни Лав готовит новогодний подарок для своих фанатов – первого января на сайте певицы появится ее новая пластинка Nobody's Daughter, которая еще через неделю выйдет на физическом носителе. Кортни заявила, что полностью отказалась от приема антидепрессантов на время записи материала для своего альбома. По словам вдовы Курта Кобейна, на этот шаг ее подтолкнуло желание продемонстрировать «реальную» Кортни и ее настоящие чувства, не подвергшиеся «корректировке» каких-либо стимуляторов. «Мой продюсер посоветовал мне отказаться от любых стимулирующих или успокаивающих средств, чтобы альбом выражал мои настоящие чувства – мою ярость, печаль и постоянную борьбу с внутренними демонами, - говорит исполнительница. – Так что я полностью отказалась от приема медикаментов и теперь предпочитаю практиковать йогу». Первоначально выпуск альбома был запланирован на февраль 2007 года, затем перенесен на ноябрь того же года. Nobody's Daughter станет второй сольной работой исполнительницы после выхода в 2004 году пластинки America’s Sweetheart.