Жена Абдулова завладела его наследством

Менее месяца осталось до первой годовщины смерти замечательного актера Александра Абдулова. Его творческое наследие трудно измерить доступными нам земными величинами, но оставалось у Александра Гавриловича и наследство реальное. До последнего веривший в счастливый исход, актер не хотел составлять завещание. Так что делить имущество Абдулова пришлось его родственникам. Претендентов на наследство было несколько: жена Юлия, дочь Евгения, мама Людмила Александровна, брат Роберт с женой. Вся семья до сих пор живет в загородном доме во Внуково. Однако такое положение дел сохранится недолго. Как пишет "Экспресс-газета", Юлии удалось сделать так, что загородным домом будет владеть только она. "Родственники предложили мне выкупить их долю, - поделилась вдова актера. - Вопрос стоял так: все сразу. Ну не сразу, но в течение определенного времени они все получили. Безусловно, я не могла не пойти на их условия. Родственники получили много денег, они довольны: все купили себе квартиры". "Пока я живу в доме рядом с особняком, - говорит мать Абдулова, - сын Роберт и сноха по-прежнему со мной. Квартиру еще не купили, но собираемся. Как только подыщем подходящий вариант, я уеду отсюда вместе с сыном". Неизвестно, какую сумму Юлии пришлось выплатить родне бывшего мужа, чтобы в полной мере завладеть его наследством. Если рассчитывать сумму из стоимости дома, выходит не меньше полутора миллионов долларов. "Собрать деньги мне помог друг Сашин, - призналась Юлия, - в общем, друзья". О том, как она будет отдавать потом долги, Юлия предпочла умолчать. Напомним, кроме дома во Внуково Абдулову принадлежали две московские квартиры, недвижимость в Фергане, домик на Валдае, а также автофургон и два "вольксвагена". В общей сложности наследство Абдулова оценивается в 5 миллионов долларов.