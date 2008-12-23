Больной Майкл Джексон тайно арендовал дворец

Пока весь мир подсчитывает сумасшедшие долги Майкла Джексона, сам король поп-музыки преспокойненько арендовал огромнейший особняк в самом эксклюзивном районе Лос-Анджелеса. Стоимость проживания в месяц составляет всего ничего - 100 000 долларов, сообщает Life. Скорее всего, Майклу Джексону, который сумел превратить свой природный темный цвет кожи в более светлый, удастся также превратиться из звезды мировой музыки в настоящего американского Остапа Бендера. Не дающий концертов, заложивший свое имение певец умудряется снова и снова находить богатых спонсоров, которые обеспечивают ему и его троим детям роскошное существование. Особняк в Холмби-Хиллз, в который непонятно на какие средства перебрался Джексон, стоит 38 миллионов долларов. В нем семь спален, 13 ванных комнат, 12 каминов, мини-кинотеатр и, конечно же, погребок. А кроме этого, есть еще гостевой домик, бассейн и огромный сад. Договор аренды был подписан в условиях строжайшей секретности.