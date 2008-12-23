Пэрис Хилтон ограбил ее знакомый?

За последнюю неделю звезд потрясла волна ограблений. В России самым громким стало дело об ограблении загородного дома шоумена Александра Цекало. За океаном вор похозяйничал в доме Пэрис Хилтон. И если Цекало свой ущерб оценил в общей сложности в 11,5 миллиона рублей, то у Хилтон только драгоценностей пропало на два миллиона долларов. Были украдены все ожерелья, кольца, часы, старинные фамильные драгоценности ее бабушек, пишет Us Weekly. Сейчас открывается все больше деталей об этом происшествии. Вопреки появившимся сообщениям о том, будто двери в дом были открыты и грабитель пробрался туда без труда, на самом деле дом Хилтон был заперт. Вполне вероятно, что ограбление мог совершить знакомый Хилтон или человек, бывавший у нее в гостях или просто заходивший в дом. Мужчина в куртке с капюшоном и перчатках взломал замок, проник в спальню, утащил драгоценности и другие принадлежавшие Хилтон вещи и скрылся. "У нее в каждой комнате камеры наблюдения, и вор запечатлен на пленке. По записям видно, что вор точно знает, куда идти, будто он уже бывал в доме. Детективы ведут расследование и поймают этого человека", - сообщил пожелавший остаться неназванным источник. Саму Пэрис Хилтон тем временем круглые сутки стережет команда из трех телохранителей. За собственностью звезды тоже присматривают охранники. Напомним, в момент ограбления Хилтон в доме не было. Знаменитая тусовщица в тот вечер развлекалась на вечеринке по случаю дня рождения певицы Кристины Агилеры.