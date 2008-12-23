Открылась правда о драке Земфиры

23 декабря 2008, 15:44

Как мы уже писали, несколько недель назад певица Земфира пережила неприятный инцидент. Она отправилась в магазин за покупками, но вместо вежливого обслуживания получила удар кулаком в лицо. Сотрудники магазина потом рассказывали, будто артистка была в подпитии и сама начала оскорблять, а потом и бить их коллегу. Парень в долгу не остался и дал сдачи. Возмущенная Земфира пошла в милицию. Стражи порядка должны были разобраться, что же на самом деле произошло, так как версии потерпевшей и работников магазина разнились. Как пишет "Московский комсомолец", расследование показало: Земфира не так уж невинна. Свидетелей этой истории немного - подруга звезды ждала ее в машине, кассирша отвернулась. "От удара я упала и потеряла сознание, - значится в показаниях певицы. - Потом встала и побежала к директору данного магазина. Директора на месте не было. Молодого человека, который нанес мне удар, я также не нашла". А вот что рассказал грузчик, ударивший Земфиру: "Девушка выразилась в мой адрес нецензурно, обозвала меня чуркой и сказала, что всех нас отправит одним самолетом. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Затем она ударила меня по лицу, но я сначала не понял, что произошло. Девушка еще раз, уже с большей силой ударила меня ладонью по лицу. После этого удара я сразу нанес ей удар кулаком в область лица, так как ее действия, в том числе оскорбительные выражения в мой адрес, оскорбили меня". Немногочисленные свидетели конфликта дают показания скорее в пользу грузчика. Кассир Гаджибуба и покупатель Игорь Иванович в один голос утверждают: первой удар нанесла именно певица. Есть еще и запись с камеры наблюдения. "Далее на записи видно, как в 21 час 00 минут 56 секунд 11 ноября 2008 года Рамазанова З.Т. замахивается на Набиева С.Х. в сторону лица сначала левой, а затем правой рукой. Рассмотреть, попадает ли она по его лицу, не представляется возможным в связи с отдаленностью камеры от места происшествия. Затем повторно замахивается в его сторону левой рукой, но в этот момент Набиев С.Х наносит удар в область ее лица, после чего она делает шаг назад и начинает держаться рукой за лицо". Так что ни падения, ни потери сознания не было. Впрочем, удар по лицу - это уже серьезно. Против грузчика возбудили уголовное дело за побои. Парню грозит арест на срок до 3 месяцев или исправительные работы на срок до полугода. Вот как прокомментировала ситуацию юрист Ольга Кулагина: "Если верить показаниям обвиняемого Набиева и свидетелям, то элементы поведения Земфиры можно назвать провокацией. Если она действительно била обвиняемого, то он находился в состоянии самообороны. Удар Набиева был вызван неправомерным действием потерпевшей, что является смягчающим обстоятельством. По идее, суд должен принять это во внимание и смягчить наказание".

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