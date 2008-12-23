Участник «Chicos de la Fiesta» запал на солистку группы «Real O»!

Каруzzo, участник веселого трио «Chicos de la Fiesta» на одной клубной столичной вечеринке сознался в своих чувствах к реальной девушке из «Real O». В начале вечера ребята из «Chicos de la Fiesta» удивляли всех присутствующих своим весельем, драйвом и умением двигаться. Развлекаясь, Ромарио, Каруzzo и Мари танцевали буквально по всему залу. Танцующих ребят можно было встретить и возле сцены, и возле бара и даже в самых удаленных уголках клуба. Они стали основоположниками настроения в заведении. Но спустя некоторое время Каруzzo прекратил танцевать, заняв позицию возле сцены. Как оказалось, на сцену поднимались девушки из «Real O». Участник «Chicos de la Fiesta» внимательно наблюдал за каждым движением фабриканток. А после того, как девушки, исполнив несколько песен, ушли со сцены, Каруzzo сознался своему другу, что запал на одну из них. «Она меня еще сразила в «Звездном доме», – говорит Каруzzo. – Когда я впервые увидел Алису Тарабарову, меня как будто током ударило. Её взгляд тоже был необычен, она очень таинственно смотрела на меня. В ближайшем времени планирую доказать Алисе свои чувства, но пусть не волнуется, я парень весёлый – вены резать не стану !»