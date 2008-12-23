Перед Новым годом фабриканты работают без выходных!

28 декабря состоится очередной публичный концерт участников "Фабрики зірок 2" После завершения проекта «Фабрика зірок-2» у самых успешных и активных фабрикантов еще не было ни одного полноценного выходного. На следующий день после состоявшегося финала участники популярного проекта тут же приступили к усиленным репетициям грандиозного концерта Натальи Могилевской, который состоялся на главной концертной площадке нашей страны – Дворце «Украина». После этого у новоиспеченных звезд работа закипела полным ходом! Популярность и востребованность у зрителей оказалась настолько высокой, что фабрикантам не приходиться сидеть без дела ни минуты. Каждый их день расписан "от и до", а график перенасыщен всяческими съемками, фотосессиями, участиями в разных предновогодних мероприятиях и концертах. Так, в графике Бориса Апреля, группы Дантес&Олейник и Real O приходится поискать свободное окошко, чтобы вместить туда очередное выступление. Сегодня любимцы публики покорят Днепропетровск на совместном выступлении со своим продюсером - Натальей Могилевской, а 28 декабря у всех поклонников вышеперечисленных артистов будет возможность увидеть живой концерт в клубе «Forsage». Фабриканты исполнят свои хиты, которые успели полюбиться уже многим зрителям: «Да, босс», «Оля», «Синий иней», «Звездный воин» и др. Начало вечеринки в 22:00, а выступление артистов состоится ближе к полуночи.