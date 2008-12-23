Почему Джигарханян не хочет играть в кино

Армен Джигарханян в последнее время не так часто появляется на экранах. Фильмы с участием этого замечательного актера, вышедшие в последние несколько лет, можно буквально пересчитать по пальцам. Сам Армен Борисович такую ситуацию объясняет общим ухудшением качества производимой кинематографистами продукции. По словам артиста, многие роли играть просто стыдно. "Как меня зовут, так я и иду, - говорит Джигарханян. - Если не очень стыдно. Как-то позвонили и предложили работу, хорошие деньги обещали. Оказывается, есть целая индустрия - делают видеофильмы о свадьбах, похоронах и днях рождения. Мне надо было сказать: "Дорогие друзья, сегодня мы прощаемся с дорогим Григорием Петровичем…" И крупный план на 30 секунд. Я подумал: если в таком сниматься, то надо уходить из театра, из кино, поменять фамилию". Одним из исключений для Джигарханяна стало стали съемки телефильма "Родительский день", в котором он играет полковника в отставке по фамилии Томилин. "Армен Борисович в прекрасной физической форме и всех нас держит в тонусе, - рассказал режиссер Андрей Щербинин. - Вообще в нем нет никакой звездности. Наоборот, он очень простой в общении, как мудрец, человек. Всегда приходит на площадку абсолютно подготовленным, предлагает несколько вариантов, из которых мы выбираем лучший. И если в сцене главный не он, а партнер, он уходит в сторону и помогает раскрыться коллегам. Мы очень многому у него научились". И еще Джигарханян поразил съемочную бригаду тем, что отказался от лучших по сравнению с другими актерами условий, пишет "КП-Санкт-Петербург". "Ему предлагали лететь в самолете бизнес-классом - он отказался! - удивлялись на площадке. - От номера люкс в гостинице тоже. Ему все-таки сняли люкс - так он настоял на своем".