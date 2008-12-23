У Наталии Волковой появилась «золотая песня»

21 и 22 декабря с.г. во Дворце «Украина» проходил Национальный музыкальный конкурс «Золотые песни года 2008». Среди выступавших, на сцене была певица и телеведущая Наталия Волкова. Ее песня «Где ты» стала победительницей данного конкурса. «Песня действительно шикарная. Причем, этот тот редкий случай на украинской сцене, когда и звуковая дорожка и видеоработа на высочайшем уровне. – Говорит Наталия Волкова. – Я благодарна всем, кто работал над этой композицией. Автору песни Михаилу Черкесу, режиссеру видеоклипа Антону Комяхову и, конечно же, своему продюсеру Владимиру Орлову, который сопровождает и поддерживает меня во всех начинаниях. Всем огромное спасибо. Это заслуга не только моя, это заслуга всей команды, которая приложила максимум усилий для того, чтобы достичь этого высокого результата.