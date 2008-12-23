DOMINO проведут Новый год в пустыне

Сегодня, 23 декабря, корреспонденту M-Press Media Technologies стало известно, что участница дуэта DOMINO Марина Салганик проведет новогодние праздники в пустыне Сахара. Пышногрудая брюнетка решила принять участие в международном автомобильном приключении Sahara Challenge. На протяжении целого месяца 10 автомобильных экипажей будут покорять самую большую пустыню планеты. Первые участники уже стартовали из России и Украины в сторону Европы. Через две недели им предстоит встретиться на юге Испании, чтобы всем вместе покорить Сахару и африканское бездорожье. Маршрут этого года включает несколько африканских стран: Марокко, Западная Сахара, Мавритания, Сенегал, Мали, Гвинея-Биссау, Гамбия. Путешественники посетят Танжер и Фес, Марракеш и Агадир. Проедут через Западную Сахару по территории Марокко, Мавритании, Мали с посещением Дженны, Мопти и страны дагонов, Сенегал и Гамбию. Целый месяц украинские и российские экипажи проведут в непривычных и экзотических условиях северной и тропической Африки. 4 января 2009 года звездный украинский экипаж стартует из Киева. Затем, 5 января в Испанском городе Тарифа произойдет официальное начало приключения, после которого все автомобилисты стартуют, чтобы преодолев 5 000 км, достигнуть Центральной Африки. Финишировать смельчаки собираются 20-21 января в Гамбии. Сейчас идут финальные приготовления перед поездкой. Марина Салганик оказалась весьма возбужденной от предстоящего приключения: «Я боюсь что-то загадывать. Не хочу даже думать о том, что может произойти в поездке. Самое главное – я решилась! Я еду покорять Сахару! Такого в моей жизни еще не было. Уверена, что все будет интересно, экстремально и романтично. Жду, не дождусь старта».