В новогодние праздники Гоша Куценко мечтает напиться

В новогодние праздники главный лысый мачо страны Гоша Куценко мечтает напиться, сообщает Life. - Я мечтаю на праздники уехать далеко-далеко в теплые края, чтобы никого не видеть и не слышать, и от всех отдохнуть душой и телом - от всех и вся, - разоткровенничался артист на гастролях в Воронеже. - А вообще я на Новый Год буду работать. У меня есть идея запустить картину. Там финал фильма происходит под Новый Год. Поэтому в новогоднюю ночь я хочу поснимать для будущей картины. Хочу ходить по Москве и снимать, как празднует и веселится народ. А на самом деле я бы хотел 31 декабря прийти домой, посмотреть поздравление Президента, посмотреть, как мы с Кристиной Орбакайте споем в шоу "Две звезды" нашу песню из фильма "Любовь-Морковь-2", выпить под это дело водки, съесть селедки и завалиться спать! А в Деда Мороза я не верю. В него пусть девчонки верят, я верю в Снегурочек. Знаю, они есть!