Максим Галкин переборщил с горилкой

На последних съемках шоу "Звездный лед" телеканала "Россия" Максим Галкин сильно переусердствовал с алкоголем. Сначала ведущий выпил огромное количество горилки, а потом запил этот горячительный напиток шампанским. Чтобы увезти Галкина домой, на съемочную площадку приехала сама Алла Пугачева. Максим Галкин оказался большим охотником до "беленькой". На последних съемках шоу "Звездный лед" телеканала "Россия" ведущий даже не пытался это скрыть. За кулисами Максим сидел с огромной бутылкой горилки, которая была припасена организаторами шоу в качестве подарка чемпиону Франции по фигурному катанию Гвендалю Пейзера. Ведущий жадно на нее поглядывал, и было похоже, что ему не хотелось расставаться с бутылкой. Максиму все же пришлось вручить французу подарок, но он все равно нашел способ продегустировать содержимое бутылки. "Гвендаль, это настоящая русская горилка, - говорил Галкин, обращаясь к французу. - Она опасна, но нужно попробовать прямо сейчас!" Гвендаль Пейзера наотрез отказался от такого предложения, но Галкина это не остановило. Откупорив бутылку, он смело наполнил свой стакан, особенно не заботясь о том, что переборщит с дегустацией. "Не надо! Она неочищенная", - испугался за своего друга Николай Басков, сидящий за судейским столиком ледового проекта. Отведав содержимое бутылки, Галкин со спокойной душой отдал ее Гвендалю Пейзера. После дегустации настроение Галкина улучшилось, и он потребовал шампанского. Появление Аллы Борисовны на сцене для вручения очередного подарка участникам внесло свои коррективы в импровизированное застолье. После выхода примадонны эстрады дегустация алкогольных напитков была свернута.