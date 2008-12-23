Энрике Иглесиас показал свои причиндалы

Похоже, безвременно холостяцкая жизнь не дает Энрике Иглесиасу покоя – его выходки на концертах становятся все более странными, вспомнить хотя бы эпизод с поцелуем его фанатки во время лоноднского выступления. Площадкой для новых действий стала парижская сцена, сообщает Showbiz Media. В тот момент, когда певец исполнял очередной хит, публика тянулась как можно ближе к сцене с фотоаппаратами и видеокамерами в надежде сделать удачный кадр. В какой-то момент Иглесиас выхватил одну из камер и, недолго думая, направил объектив на содержимое своих штанов. Поснимав некоторое время собственные причиндалы, он невозмутимо допел в объектив камеры композицию и вернул аппаратуру поклоннице, счастью которой не было предела.