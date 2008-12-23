Вау! Fergie наконец-то выходит замуж

Женский голос группы «Black Eyed Peas», а также сольная певица Fergie выходит замуж. Избранником пышногрудой красотки стал Джош Дюамель. По официальным данным, распространненным самой парой, бракосочетание состоится 10 января в Лос-Анджелесе, через год после помолвки, сообщает Showbiz Media. В данный момент Fergie вместе с модным дизайнером Карлом Лагерфельдом придумывают ей фасон свадебного платья. «Хочу, чтобы мои самые прекрасные фантазии воплотились в этом платье», - говорит Стейси Фергюсон (настоящее имя Fergie). В число гостей церемонии, как известно, войдут партнеры певицы по мюзиклу «Девять» Кейт Хадсон и Николь Кидман.