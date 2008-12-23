Телеведущий Александр Ковалев выявил лучшую «московскую семью»

В рамках реализации мероприятий Городской программы «Год семьи в городе Москве» Департамент семейной и молодежной политики организовал конкурс «Московская семья 2008», который пригласил на должность главного режиссера конкурса всем известного телеведущего Александра Ковалева. За две недели до наступления нового года в Зале Торжеств Форум Холла состоялся финал конкурса и торжественное награждение победителей конкурса «Московская семья - 2008». - Конкурс проходил в течении двух месяцев, - рассказывает Александр Ковалев, - приняли участие более 107 семейных пар. В финал вышло 15 пар, с которыми я и поставил это грандиозное шоу! Каждая пара стремилась доказать, что она лучшая. В итоге была выявлена лучшая пара, которая получила новогоднее путешествие для всей семьи, полное чудес и неожиданностей! Как говорятся, любви все возрасты покорны: в конкурсе приняли участие пары, в которых самому старшему супругу 21 год, и были пары, где супругам уже далеко за 60! Имелись пары, где в семье уже 11 детей, и они не собираются останавливаться на достигнутом! Победу в конкурсе и звание «Московской семьи 2008 года» получила пара Олитских – Максим и Анна, в семье которых уже имеется два сына и дочь. Именно эту пару выбрало и посчитало «лучшей парой» компетентное жюри конкурса: телеведущая Ангелина Вовк, председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, семейная пара – композитор Лора Квинт и певец Андрей Билль и другие.