Гай Ричи нашел себе новую девушку вместо Мадонны

Активно обсуждаемые романы Мадонны (Madonna) совсем вытеснили из поля зрения личную жизнь ее бывшего мужа Гая Ричи (Guy Ritchie). И вот появилась информация, что и Гай завел себе новую подружку, сообщает Showbiz Media. Ею стала известная модница и светская львица, наследница многомиллионного состояния Джемайма Хан (Jemima Khan). Парочку уже несколько раз видели вместе на пафосных тусовках, вместе со Стелой Маккартни (Stella McCartney), Миком Джаггером (Mick Jagger) и Кевином Спейси (Kevin Spacey). Ранее Джемайма встречалась с Хью Грантом (Hugh Grant). Что касается отношений с Гаем, то никаких комментариев из официальных источников пока не поступило.