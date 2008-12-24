СРОЧНО! Продюсер Геннадий Витер женится на своей подопечной

Как сообщили ST@RS, близкие друзья известного продюсера, телеведущего и певца Геннадия Витера утверждают, что звезда Нового канала в скором времени сменит свой холостяцкий статус. Он женится! Молодой продюсер планирует сделать романтическое предложение руки и сердца победительнице «Першої Української Фабрики зірок», солистке группы «Опасные связи» Ольге Цыбульской. «Как любому мужчине, мне нелегко было решиться на этот шаг. Но, решился. Я планирую сделать предложение именно в новогоднюю ночь. Мне кажется, мое предложение дополнят эмоции от празднования Нового года. – Говорит Геннадий Витер. – К тому же, мы будем праздновать в Объединенных Арабских Эмиратах. Далеко от Украины такие острые эмоции будут как раз кстати». Дозвонится до невесты нашему корреспонденту, к сожалению, не удалось – Ольга Цыбульская сейчас находится в Москве, где снимается в новогодних шоу. В связи с этим мобильный телефон певицы уже второй день «вне зоны доступа». Напомним, пару недель назад в вечернем эфире одной из украинских сетевых радиостанций Геннадий Витер подтвердил слухи о том, что у него действительно близкие отношения с Олей Цыбульской. После подобного заявления продюсеру пришлось поступить, как настоящему джентльмену.