Маме Робби Уильямса сделали операцию на сердце

Робби Уильямс срочно прилетел в Лондон: его маме, 67-летней Джен Уильямс, была сделана операцияна сердце, и певец прибыл о ней заботиться. Джен, по слвоам медиков, находится в тяжелом, но стабильном состоянии - и это нормально для подобной операции. Пока что ее держат в палате интенсивной терапии, и Робби не может ее навещать, однако он проведет Рождество в больнице, где будет поддерживать маму во время выздоровления. "Роби хочет быть уверен, что все идет, как надо, - сообщают источники. - Любая операция - это риск, и он, понятное дело, переживает за маму. Это будет непростое Рождество для них обоих". Дай Бог, чтобы у Робби и его мамы все было хорошо!