U2 сообщили детали нового альбома

Новый альбом U2 получил название «No Line on the Horizon» и должен выйти 2 марта 2009 года. Этот долгожданный релиз группы будет первым за последние 5 лет, сообщает DayMusic.ru. По словам музыкантов, альбом планируется выпустить в пяти различных вариантах. Кроме стандартных CD и виниловых пластинок, будут три «подарочных» варианта выпущенных ограниченным тиражем. В диджи-паковскую версию альбома войдет 36-страничный буклет, постер и возможность скачать фильм знаменитого фотографа, клипмейкера и режиссера Антона Корбайна (Anton Corbijn). «Журнальная» версия альбома будет выпущена в виде 60-страничного буклета-журнала с альбомом в качестве «приложения» и возможностью скачать корбайновский фильм. И самый «серьезный» подарочный вариант будет выпущен в виде бокс-сета с 60-страничной книгой в твердом переплете, дополнительным постером и фильмом Корбайна на DVD. Трек-лист альбома пока не сообщается. Напомним, что группа работает над новым альбомом уже почти два года. Продюсерами выступили Брайан Ино (Brian Eno) и Даниэль Лануа (Danny Lanois), при участии Стива Лиллиуайта (Steve Lillywhite). Предыдущая пластинка U2 «How to Dismantle an Atomic Bomb» была выпущена в 2004 году.