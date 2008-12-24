СРОЧНО! Клара Новикова в третий раз стала бабушкой

Знаменитая «тетя Соня» в третий раз стала бабушкой. Дочь юмористки Клары Новиковой Мария родила третьего ребенка. Как уже писал LIFE.RU, около двух недель назад Клара Борисовна сама привезла любимую дочь в роддом. Знаменитая артистка приехала с беременной дочкой в медучреждение накануне своего 62-го дня рождения - 11 декабря. Беременность у 31-летней Маши протекала нормально. Но врачи решили перестраховаться и положили ее в клинику пораньше. Сотрудники одного из элитных роддомов искренне обрадовались, увидев в своей клинике популярную юмористку. - У Марии это третья беременность, - рассказал тогда LIFE.RU врач клиники, - поэтому решили перестраховаться. Напомним, 61-летняя актриса уже дважды становилась бабушкой - у нее внучка Анечка и внук Алексей. Внучек артистки появился на свет здоровым. Молодую маму уже выписали из роддома.