Анжелика Варум записывает новый альбом

«Пока работа движется очень быстро, - утверждает артистка. - В основе диска - песни Нурлана Муратовича, автора «Фанка» и «Если он уйдет». Кстати, это первый автор, на музыку которого мне удалось написать тексты. Надеюсь, что в этот альбом войдут несколько песен Сергея Плигина, одного из моих любимых композиторов и поэтов. Очень хочется перепеть «Мост» Владимира Преснякова, обязательно это сделаю, если удастся договориться с авторами. В альбом войдет и наш квартет «Быть частью твоего», хотя его упорно называют дуэтом Преснякова и Агутина, и, возможно, несколько песен Леонида Агутина. В общем, опять эклектика». Как сообщила корреспонденту Intermedia пресс-атташе певицы Наталья Николенко, на песню «Давай взлетим» (музыка - Нурлана Муратовича, слова - Сергея Плигина и Анжелики Варум) уже снят клип, причем в роли режиссера дебютировала сама Анжелика Варум, а в качестве оператора выступил Сергей Максимов. Выход нового диска планируется в наступающем году.