Кайли Миноуг завершила своё мировое турне

Грандиозным шоу "принцесса поп-музыки" Кайли Миноуг завершила свое мировое турне "Кайли Икс-2008", состоявшееся в ее родном австралийском городе Мельбурн. Под песню "Спикерфон" (Speaker Phone) звезда шоу-бизнеса в длинном черном платье предстала перед 15-тысячной толпой фанатов, сообщает ИТАР-ТАСС. Концертная программа включала в себя исполнение старых и новых хитов, таких как "Can't Get You Out Of My Head" и "Spinning Around". В течение представления Кайли Миноуг меняла не только костюмы, но и полностью перевоплощалась в новых персонажей, среди которых были и миниатюрная гладиаторша, и лидер команды фанаток-болельщиц. Как заявила сама певица, шоу стало новым и интересным опытом как для зрителей, так и для неё самой. "Эклектическая смесь звуков, движений, образов предоставляет мне возможность исследовать и разрабатывать новые живые шоу-программы, которые отличаются свежестью, эксцентричностью и новаторским духом", - подчеркнула Миноуг. "Поп-принцесса" также отметила, что организаторы её гастролей подгадали, чтобы Рождество она смогла встретить у себя на родине в кругу семьи, за что она им очень признательна. "Кайли Икс-2008" является десятым концертным туром австралийской поп-певицы, который стартовал в мае 2008 года в Париже и охватил не только города Европы, как это было изначально запланировано, но и Южную Америку, Азию и Австралию. Билеты на шоу Миноуг распродавались в течение 30 минут после выставления их на продажу. Только гастроли по Великобритании принесли певице около 26 млн долларов США.