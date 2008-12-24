Солисты «ТОКIО» расстроили Бондарчука

Даже сильные мужчины плачут и имеют тонкую душевную конституцию. Суровый режиссер Федор Бондарчук прослезился на съемках клипа группы «ТОКIО». Группа «ТОКIО» снимает клип на песню «Верю Я», в который вошли кадры из фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Именно поэтому режиссер не смог пропустить съемочный процесс. Съемки клипа проходят в том же самом павильоне, где до этого Бондарчук снимал финальные сцены «Обитаемого острова». По словам Ярослава Малого, именно Федор Бондарчук дал жизнь песне «Верю я».Группа «ТОКIО» уже не в первый раз сотрудничает с Федором. Так, композиция «Кто я без тебя?» ранее вошла в официальный саундтрек к фильму «9 рота», а «Когда ты плачешь» запомнилась зрителям картины «Жара». Солист «ТОКIО» утверждает, что песня «Верю я» сразу тронула Бондарчука: «Я помню, как позвонил ему, а он тогда сидел в кинотеатре со своими друзьями, но я ему говорю: «Мне надо срочно с тобой увидеться». Он сказал, где именно находится, и я подъехал туда, вытащил его из кинотеатра. Мы сели в мою машину, я поставил ему песню. Он сказал: «Очень круто» и пошел досматривать свое кино. Потом позвонил мне и сказал, что после прослушивания песни не мог смотреть фильм, а только и думал о ней, о песне».